В России разработали усовершенствованный модуль для квантовых компьютеров

Опубликовано 01 июня 2024, 08:46
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В России разработали усовершенствованный модуль для квантовых компьютеровОн увеличит мощность
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые из НОЦ «Функциональные микро/наносистемы" (НОЦ ФМН) создали улучшенный серийный модуль считывания для сверхпроводниковых квантовых компьютеров. Этот модуль способен увеличивать мощность сигнала более чем в 20 раз и снижать шумы в системе до минимально возможных значений.
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Директор НОЦ ФМН Илья Родионов отметил, что разработанное устройство будет полезно для российских компаний, занимающихся созданием квантовых компьютеров. Благодаря этому новому усилителю, исследователи смогут значительно улучшить эффективность своих квантовых компьютерных систем.
НОЦ «Функциональные микро/наносистемы" намерен предложить этот новый модуль для широкого использования в индустрии квантовых вычислений, что способствует развитию научно-технического потенциала страны, отметили в пресс-службе ведомства.