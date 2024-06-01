В России разработали усовершенствованный модуль для квантовых компьютеров

Он увеличит мощность

В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые из НОЦ «Функциональные микро/наносистемы" (НОЦ ФМН) создали улучшенный серийный модуль считывания для сверхпроводниковых квантовых компьютеров. Этот модуль способен увеличивать мощность сигнала более чем в 20 раз и снижать шумы в системе до минимально возможных значений.