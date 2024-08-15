В России разработали установку для производства и анализа биотоплива

Опубликовано 15 августа 2024, 17:41
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В России разработали установку для производства и анализа биотопливаОна будет использовать лесные и сельскохозяйственные отходы
Ученые Института нефти и газа Сибирского федерального университета (СФУ) разработали установку для производства и анализа биотоплива. Новое топливо будет изготавливаться из отходов лесообрабатывающей промышленности, отработанных масел, сельскохозяйственных остатков, а также хвои и шишек.
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В настоящее время команда работает над конструкцией охлаждающих элементов и фильтров для очистки и сбора нового биотоплива. Руководитель проекта Владимир Бухтояров отметил, что установка позволит эффективно использовать различные виды биомассы.
Биотопливо представляет собой важный элемент перехода к зеленой экономике и увеличению доли возобновляемых источников энергии в России. Хотя оно пока используется в основном в домашних условиях, в будущем планируется расширение его применения для приготовления пищи, стирки, уборки и обогрева помещений.