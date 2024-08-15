В России разработали установку для производства и анализа биотоплива

В настоящее время команда работает над конструкцией охлаждающих элементов и фильтров для очистки и сбора нового биотоплива. Руководитель проекта Владимир Бухтояров отметил, что установка позволит эффективно использовать различные виды биомассы.

Биотопливо представляет собой важный элемент перехода к зеленой экономике и увеличению доли возобновляемых источников энергии в России. Хотя оно пока используется в основном в домашних условиях, в будущем планируется расширение его применения для приготовления пищи, стирки, уборки и обогрева помещений.