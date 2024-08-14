В России разработали устройство для 3D-печати прочных изделий из опилок

В пресс-службе Минобрнауки РФ отметили, что новая методика решает проблему, с которой сталкиваются при использовании распространенной технологии FDM-печати: крупные частицы древесной муки часто забивают сопла, прерывая процесс печати. Учёные из СПбГУПТД предложили комбинировать FDM и LDM-печать, используя сопла большего диаметра, что позволило избежать засоров.

Вначале с помощью FDM-печати создается форма изделия, затем она заполняется смесью древесной муки и эпоксидной смолы через сопла LDM-принтера. Готовое изделие после затвердевания очищается от пластиковой формы в ультразвуковой ванне, добавили в пресс-службе.