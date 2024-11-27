В России разработали устройство для безопасной очистки дорог от льда

Устройство способно убирать ледяной слой толщиной до 20 сантиметров. Оно не требует использования сложной уборочной техники, так как может буксироваться обычным внедорожником или грузовиком. Конструкция основана на системе дисков диаметром до 40 см, которые пассивно вращаются при движении. Диски оснащены заточенной кромкой, что позволяет эффективно снимать наледь. Расстояние между ними регулируется для удаления ледяных фрагментов без повреждений дорожного покрытия.

По словам заведующего лабораторией ледотехники Виталия Земляка, предварительные испытания подтвердили высокую эффективность метода. Испытательный полигон оснащен измерительным оборудованием, что позволяет проводить стендовые тесты и уточнять эксплуатационные характеристики устройства.

Особое внимание уделено разработке мобильных вариантов, включая устройство для очистки тротуаров и дворов. Оно будет размещаться на беспилотной платформе, что облегчит работу коммунальных служб. В планах также испытания запатентованной подвески для режущих элементов, которая защитит дорожную инфраструктуру от повреждений.