В России разработали устройство для эффективной обработки жидкостей

Разработанное устройство использует новый принцип создания управляемого местного понижения давления внутри потока жидкости. Это приводит к образованию зоны с низким давлением, в которую можно вводить газ или другую жидкость. Такой процесс, известный как кавитация, помогает эффективно удалять растворенные в воде газы, такие как сероводород и углекислый газ, улучшая качество воды.

Технология не только улучшает качество воды, но и имеет экономические преимущества. Ученые ЯГТУ уже работают над расширением применения устройства, моделируя процессы для обработки нефтепродуктов.