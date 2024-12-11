В России разработали устройство для эффективной обработки жидкостей

Опубликовано 11 декабря 2024, 16:111 мин.
В России разработали устройство для эффективной обработки жидкостейНовая технология улучшает водоснабжение
В пресс-службе Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) сообщили, что ученые вуза разработали устройство, которое значительно повышает эффективность системы обработки жидкостей с помощью пузырьков воздуха. Этот метод позволяет эффективно насыщать воду кислородом.
© Ferra.ru
Разработанное устройство использует новый принцип создания управляемого местного понижения давления внутри потока жидкости. Это приводит к образованию зоны с низким давлением, в которую можно вводить газ или другую жидкость. Такой процесс, известный как кавитация, помогает эффективно удалять растворенные в воде газы, такие как сероводород и углекислый газ, улучшая качество воды.
Технология не только улучшает качество воды, но и имеет экономические преимущества. Ученые ЯГТУ уже работают над расширением применения устройства, моделируя процессы для обработки нефтепродуктов.