В России разработали устройство для экономичной балансировки ротора

Балансировка - это процесс устранения неравномерностей веса на роторах, таких как колеса автомобилей, чтобы предотвратить биение и вибрацию. Существующие методы балансировки требуют вращения ротора для нахождения и устранения дисбаланса.

Ученые из Пензенского государственного университета работают над темой балансировки в вибрационных режимах, что означает, что дисбаланс обнаруживается без фактического вращения ротора. Это позволяет изучать реакцию ротора на тангенциальную составляющую сил инерции, а не на радиальную.