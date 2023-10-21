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21:55, 21 октября 2023
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В России разработали устройство для экономичной балансировки ротора

Оно может в 12 раз снизить затраты

В пресс-службе Минобрнауки России сообщили, что специалисты Пензенского государственного университета разработали инновационное устройство для балансировки ротора, которое может привести к значительной экономии энергии и повышению производительности процесса, пишет ТАСС.

В России разработали устройство для экономичной балансировки ротора

© Ferra

В подведомственном Минобрнауки России Пензенском государственном университете запатентовали устройство для балансировки ротора. Устройство позволяет в 12 раз снизить энергетические затраты на сам технологический процесс и в 1,5 раза повысить его производительность. Научный коллектив ПГУ разработал и изготовил несколько образцов балансировочных устройств, работающих в вибрационных режимах.

Пресс-служба Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

Балансировка - это процесс устранения неравномерностей веса на роторах, таких как колеса автомобилей, чтобы предотвратить биение и вибрацию. Существующие методы балансировки требуют вращения ротора для нахождения и устранения дисбаланса.

Ученые из Пензенского государственного университета работают над темой балансировки в вибрационных режимах, что означает, что дисбаланс обнаруживается без фактического вращения ротора. Это позволяет изучать реакцию ротора на тангенциальную составляющую сил инерции, а не на радиальную.

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