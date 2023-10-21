В России разработали устройство для экономичной балансировки ротора

В России разработали устройство для экономичной балансировки ротораОно может в 12 раз снизить затраты
В пресс-службе Минобрнауки России сообщили, что специалисты Пензенского государственного университета разработали инновационное устройство для балансировки ротора, которое может привести к значительной экономии энергии и повышению производительности процесса, пишет ТАСС.
© Ferra
В подведомственном Минобрнауки России Пензенском государственном университете запатентовали устройство для балансировки ротора. Устройство позволяет в 12 раз снизить энергетические затраты на сам технологический процесс и в 1,5 раза повысить его производительность. Научный коллектив ПГУ разработал и изготовил несколько образцов балансировочных устройств, работающих в вибрационных режимах.
Балансировка - это процесс устранения неравномерностей веса на роторах, таких как колеса автомобилей, чтобы предотвратить биение и вибрацию. Существующие методы балансировки требуют вращения ротора для нахождения и устранения дисбаланса.
Ученые из Пензенского государственного университета работают над темой балансировки в вибрационных режимах, что означает, что дисбаланс обнаруживается без фактического вращения ротора. Это позволяет изучать реакцию ротора на тангенциальную составляющую сил инерции, а не на радиальную.