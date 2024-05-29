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В России
Опубликовано 29 мая 2024, 13:36
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В России разработали устройство для измерения радона в грунте

Испытания прошли успешно
Ученые из филиала Южного федерального университета в Геленджике разработали новое устройство, способное измерять содержание радона в грунте. Это изобретение призвано улучшить экологическую обстановку в районах, где расположены хвостохранилища отходов горно-металлургических предприятий.
В России разработали устройство для измерения радона в грунте

© Ferra.ru

Радон, образующийся при естественном распаде урана, является потенциальной опасностью для окружающей среды. Новое устройство позволяет обнаруживать его в различных горных массивах, включая намывные и насыпные месторождения, что ранее было затруднительно.

Проведенные испытания на Унальском хвостохранилище в Северной Осетии подтвердили эффективность устройства. Оно также может применяться для контроля радона на пляжах Азово-Черноморского побережья, что значительно повысит безопасность рекреационных зон.

Ученые продолжают развивать методики исследования радона с учетом природно-климатических условий, что позволит более точно оценивать риск для окружающей среды и здоровья человека. Новое устройство открывает новые горизонты в области охраны окружающей среды и позволяет сделать шаг вперед в борьбе за чистоту природы.