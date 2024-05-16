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В России
Опубликовано 16 мая 2024, 20:51
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В России разработали устройство для точного измерения температуры грунта

В условиях геотехнического мониторинга
В пресс-службе Министерства науки и образования РФ сообщили, что ученые СПбГАСУ разработали новое устройство для точного измерения температуры грунта, особенно в условиях геотехнического мониторинга на Крайнем Севере. Используемые в настоящее время средства измерения, как отмечается, не всегда точны из-за значительной теплопроводности материалов, из которых они изготовлены.
В России разработали устройство для точного измерения температуры грунта

© Ferra.ru

Новое устройство состоит из сегментов, выполненных из композитных трубок и соединенных стальными муфтами с датчиками. Особенность конструкции заключается в использовании стеклопластика, который не пропускает теплопотоки из атмосферы в грунт, обеспечивая более точные измерения, отметили в пресс-службе.

Планы ученых включают доработку устройства для возможности извлечения датчиков для проверки. Пока эта возможность отсутствует, и устройство можно использовать только в течение двух лет.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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