В России разработали устройство для точного измерения температуры грунта

Новое устройство состоит из сегментов, выполненных из композитных трубок и соединенных стальными муфтами с датчиками. Особенность конструкции заключается в использовании стеклопластика, который не пропускает теплопотоки из атмосферы в грунт, обеспечивая более точные измерения, отметили в пресс-службе.

Планы ученых включают доработку устройства для возможности извлечения датчиков для проверки. Пока эта возможность отсутствует, и устройство можно использовать только в течение двух лет.