В России разработали устройство для управления сигналами в квантовых компьютерах

Опубликовано 18 марта 2024, 21:51
1 мин.
В России разработали устройство для управления сигналами в квантовых компьютерахОно компактное
В пресс-службе МФТИ сообщили, что физики вуза из России совместо с коллегами из Японии представили новое устройство, которое позволяет управлять движением сигналов внутри сверхпроводящих квантовых компьютеров. Это первое в мире компактное устройство, лишенное недостатков предыдущих моделей и способное работать без нагревания и помех.
Устройство, созданное под руководством профессора из Университета науки Токио, представляет собой переключатель пространственных каналов на чипе квантового процессора. Оно основано на сочетании волноводов и специализированных конденсаторов, связанных цепочками СКВИДов. Гибкое управление связью между каналами позволяет перенаправлять сигналы с минимальными затратами энергии и времени, отметили в пресс-службе вуза.
Это техническое новшество значительно упростит разработку квантовых компьютеров и сделает их более эффективными. Кроме того, устройство будет полезным для проведения опытов по квантовой оптике и исследования процессов в других областях физики.