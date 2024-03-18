В России разработали устройство для управления сигналами в квантовых компьютерах

Устройство, созданное под руководством профессора из Университета науки Токио, представляет собой переключатель пространственных каналов на чипе квантового процессора. Оно основано на сочетании волноводов и специализированных конденсаторов, связанных цепочками СКВИДов. Гибкое управление связью между каналами позволяет перенаправлять сигналы с минимальными затратами энергии и времени, отметили в пресс-службе вуза.

Это техническое новшество значительно упростит разработку квантовых компьютеров и сделает их более эффективными. Кроме того, устройство будет полезным для проведения опытов по квантовой оптике и исследования процессов в других областях физики.