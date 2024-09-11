В России разработали вакцину против аллергии без побочных эффектов

Новая аллерговакцина способна стимулировать выработку специфических IgG-антител, которые блокируют взаимодействие аллергенов пыльцы березы и яблока с IgE-антителами, вызывающими аллергическую реакцию. Это открытие является важным шагом в борьбе с аллергией, особенно для людей, страдающих от сезонной аллергии.

В институте сообщили, что курс лечения вакциной будет состоять из нескольких предсезонных инъекций в первый год и поддерживающих инъекций перед следующими сезонами цветения березы. Исследования показали, что после основного курса иммунизации для поддержания защитного уровня антител потребуется всего одна или две бустерные инъекции.