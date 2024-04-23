В России разработали «вечный» источник питания для сердечных имплантатов

Опубликовано 23 апреля 2024, 20:04
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В России разработали «вечный» источник питания для сердечных имплантатовОн работает на глюкозе
Екатерина Вахницкая, студентка МФТИ, разработала биотопливный элемент для сердечных имплантатов, который работает на глюкозе человеческого организма. Этот источник питания не требует регулярной замены, отличаясь от литий-ионных батарей, которые приходится менять каждые 5−10 лет.
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Биотопливный элемент преобразует химическую энергию в электрическую с помощью биологических катализаторов. Он состоит из электролита, анода и катода, и использует глюкозу для обеспечения энергии. Этот механизм позволит пациентам с сердечными имплантатами избежать операций по замене батарей, так как он работает на глюкозе, поддерживаемой организмом.
Электрохимический элемент вводится в кровеносный сосуд малоинвазивным способом через прокол в вене или артерии. Такой метод ввода обеспечивается специальным стентом, который раздувается баллоном, позволяя устройству попасть в нужное место.