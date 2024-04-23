В России разработали «вечный» источник питания для сердечных имплантатов

Биотопливный элемент преобразует химическую энергию в электрическую с помощью биологических катализаторов. Он состоит из электролита, анода и катода, и использует глюкозу для обеспечения энергии. Этот механизм позволит пациентам с сердечными имплантатами избежать операций по замене батарей, так как он работает на глюкозе, поддерживаемой организмом.

Электрохимический элемент вводится в кровеносный сосуд малоинвазивным способом через прокол в вене или артерии. Такой метод ввода обеспечивается специальным стентом, который раздувается баллоном, позволяя устройству попасть в нужное место.