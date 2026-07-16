В России разработали винтовую платформу для движения по болотам и льду

Платформа не оснащена собственным двигателем. После заезда техники на шасси ее силовая установка и гидравлика подключаются к приводам платформы, которые вращают два винта по бортам. В мягкой среде винты работают как гребные, а на льду или твердом грунте цепляются за поверхность лопастями и специальными зацепами. Управление комплексом осуществляет один водитель, а маневренность сопоставима с гусеничной техникой.

Разработка предназначена для работы в зонах чрезвычайных ситуаций, на заболоченной местности, бездорожье, в районах снежных и грунтовых оползней. Одна платформа может использоваться с различными машинами, включая тракторы и беспилотные аппараты.