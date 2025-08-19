В России разработали водородный самосвал для карьеров

Новая система включает четыре водородных топливных элемента по 240 кВт·ч, блок суперконденсаторов на 100 кВт и аккумуляторы емкостью 500 кВт·ч. В качестве топлива будет использоваться низкоуглеродный водород, получаемый из отходов металлургического производства.

Сейчас в российской горнодобывающей отрасли работает более 2000 дизельных самосвалов грузоподъемностью от 110 тонн. Каждая такая машина ежедневно потребляет около 3,7 тонны топлива, выделяя вредные выбросы — углекислый газ, сажу, соединения серы и азота. Это негативно влияет как на экологию, так и на здоровье работников.

По словам Владислава Карасевича из МФТИ, переход на водородные технологии позволит сократить профессиональные заболевания, увеличить межремонтные интервалы и повысить эффективность эксплуатации техники.

Проект разработан инженерами МФТИ в рамках программы по созданию автономных энергетических систем.