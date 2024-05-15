В России разработали VR-игру для реабилитации детей с лейкозом

Опубликовано 15 мая 2024, 19:48
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В России разработали VR-игру для реабилитации детей с лейкозомОна запатентована
В департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что специалисты Центра детской онкологии и гематологии областной детской клинической больницы (ОДКБ) разработали и запатентовали VR-игру «Дыхание ветра» для реабилитации детей с острым лимфобластным лейкозом, при котором возникают нарушения двигательных функций.
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Игра помогает не только восстановлению двигательных навыков, но и улучшает психологическое состояние детей, делая процесс лечения более комфортным и интересным. Врачи отмечают, что «Дыхание ветра» показал многообещающие результаты в реабилитации детей с поражением нервной системы.
Этот продукт стал результатом совместной работы команды врачей, психологов и IT-специалистов. Он является единственным в мире VR-решением для реабилитации детей с острым лейкозом и открывает новые перспективы в лечении онкологических заболеваний у детей, добавили в департаменте.