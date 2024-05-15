В России разработали VR-игру для реабилитации детей с лейкозом

Игра помогает не только восстановлению двигательных навыков, но и улучшает психологическое состояние детей, делая процесс лечения более комфортным и интересным. Врачи отмечают, что «Дыхание ветра» показал многообещающие результаты в реабилитации детей с поражением нервной системы.

Этот продукт стал результатом совместной работы команды врачей, психологов и IT-специалистов. Он является единственным в мире VR-решением для реабилитации детей с острым лейкозом и открывает новые перспективы в лечении онкологических заболеваний у детей, добавили в департаменте.