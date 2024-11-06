В России разработали VR-тренажер для отработки аварийных ситуаций

Использование традиционных методов обучения в реальных условиях с участием настоящих установок часто небезопасно и дорого. VR-тренажеры решают эту проблему, предлагая безопасную, доступную и эффективную альтернативу. Они позволяют моделировать реальные рабочие условия, включая экстремальные ситуации, которые трудно или невозможно воспроизвести на практике.

По словам одного из авторов разработки, заведующего лабораторией «Digital Humanities» Сибирского федерального университета Алексея Санина, использование VR-технологий повышает усвояемость материала на 30% по сравнению с традиционными методами. Детализированное моделирование объектов помогает пользователям ощущать их размеры и пропорции, что способствует качественной отработке навыков.

Кроме того, тренажер позволяет обучать несколько групп специалистов одновременно, независимо от их местоположения, и повторно проходить сценарии в безопасной среде. В настоящее время тренажер проходит апробацию в институте нефти и газа.