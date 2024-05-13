В России разработали VR-тренажер для реабилитации военных

Пациенты проходят оценку своего состояния по нескольким параметрам, а также обучаются техникам релаксации и саморегуляции в стрессовых ситуациях. Они также проходят серию сеансов виртуальной реальности, в которой им представляются потенциально стрессовые ситуации.

Регистрация физиологических параметров и их анализ позволяют специалистам отслеживать состояние пациентов в реальном времени и активировать необходимые механизмы обратной связи и психотерапии. Это программное решение автоматизирует реабилитацию и упрощает анализ данных, отметили в пресс-службе.

Методика включает 10 индивидуальных сеансов экспозиционной психотерапии в виртуальной реальности с использованием компьютерных симуляций. Руководитель проекта, Лала Касимова, отметила, что ПТСР является серьезной проблемой среди военнослужащих и ветеранов, и разработанный подход может значительно помочь этой категории людей.