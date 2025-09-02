В России разработали VR-тренажеры для промышленности

Как сообщили в вузе, система не имеет аналогов в России. Тренажеры полностью воссоздают физику процессов и обеспечивают сложную интеграцию с промышленными системами заказчика. Для работы необходимо надеть VR-шлем и выбрать нужный сценарий.

Технология решает проблему обучения на производствах, где традиционные методы сопряжены с высоким риском травматизма и значительными финансовыми затратами. VR-тренажеры позволяют многократно повторять критические ситуации и объективно оценивать уровень подготовки сотрудников.

Разработчики отмечают, что система отслеживает действия пользователя и предоставляет подробный отчет о выполненных задачах. Тренажер может демонстрировать последствия неправильных решений, что усиливает обучающий эффект.

Внедрение VR-симуляторов сокращает затраты на обучение — отпадает необходимость в расходных материалах, учебных полигонах и остановке производственных линий. Система также помогает стандартизировать подготовку персонала across всех филиалов предприятия.

Разработка выполнена при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.