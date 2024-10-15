В России разработали жаростойкое покрытие для промышленности

Главная особенность покрытия заключается в его способности защищать материалы от разрушения при температуре до 1700 °C, что было достигнуто благодаря высокому содержанию кремния. Покрытие значительно замедляет процесс окисления сплавов, увеличивая срок службы изделий.

Кроме того, новая технология улучшает механические свойства материалов. По данным ученых, покрытие увеличивает твердость на 40%, а устойчивость к растяжению и сжатию на 18%. Разработка также поможет продлить срок эксплуатации деталей в таких отраслях, как двигателестроение и металлургия.