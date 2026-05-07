В России разработали зимнее биотопливо для дизельной техники

В основе топлива лежит комбинация эфиров отработанных растительных масел, обычного дизельного топлива и бутанола. Такой состав позволяет снизить нагрузку на окружающую среду за счет повторного использования отходов и частичной замены нефтяного топлива.

Разработка направлена на решение двух задач: сокращение вредных выбросов от дизельных двигателей и переработку растительных отходов, включая использованные масла. В условиях России важным фактором остается устойчивость топлива к зимним температурам.

По данным исследователей, новый состав учитывает климатические ограничения и может поддерживать стабильную работу техники в холодное время года, когда традиционные альтернативные виды топлива менее эффективны, отметили в пресс-службе ведомства.