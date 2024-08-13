В России разработан первый в стране графеновый датчик влажности

Опубликовано 13 августа 2024, 12:45
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В России разработан первый в стране графеновый датчик влажностиНовый прибор для разных отраслей промышленности
В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что вуз представил первый в России промышленный датчик влажности, использующий графен. Это изобретение будет полезно для химической, металлообрабатывающей, нефтяной, сельскохозяйственной и пищевой промышленности.
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Датчик представляет собой устройство с сенсорной матрицей на основе графена и наночастиц оксида олова. В данный момент прототип проходит усовершенствование, и до конца года планируется завершение работ и создание окончательного дизайна.
Устройство предназначено для работы в экстремальных условиях, таких как высокие температуры и влажность, при этом обеспечивая точные и надежные измерения. Молодежная лаборатория синтеза новых материалов Института теплофизики СО РАН занимается оптимизацией сенсорных свойств графена, что позволяет достигать высокой чувствительности и скорости отклика датчика, отметили в пресс-службе.
Разработчики получили грант от Фонда содействия инновациям, что поможет вывести устройство на рынок к осени 2025 года.