В России разработан первый в стране графеновый датчик влажности

Датчик представляет собой устройство с сенсорной матрицей на основе графена и наночастиц оксида олова. В данный момент прототип проходит усовершенствование, и до конца года планируется завершение работ и создание окончательного дизайна.

Устройство предназначено для работы в экстремальных условиях, таких как высокие температуры и влажность, при этом обеспечивая точные и надежные измерения. Молодежная лаборатория синтеза новых материалов Института теплофизики СО РАН занимается оптимизацией сенсорных свойств графена, что позволяет достигать высокой чувствительности и скорости отклика датчика, отметили в пресс-службе.

Разработчики получили грант от Фонда содействия инновациям, что поможет вывести устройство на рынок к осени 2025 года.