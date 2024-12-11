В России разработана технология для маркировки контента, созданного ИИ

Опубликовано 11 декабря 2024, 19:491 мин.
В России разработана технология для маркировки контента, созданного ИИТехнология поможет бороться с фейками и защитить данные пользователей
Российские ученые из Института системного программирования РАН (ИСП) представили технологию маркировки контента, сгенерированного нейросетями. Разработка, получившая название Docmarking, использует машинное обучение для внедрения незаметных цифровых меток, или водяных знаков, в изображения, видео и документы.
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По словам академика Арутюна Аветисяна, директора ИСП РАН, на данный момент в мире нет инструментов, которые бы автоматически определяли признаки ИИ-сгенерированного контента. Водяные знаки, внедряемые в файлы, помогут пользователям распознавать фейковую информацию и избежать угроз, связанных с распространением ложных данных.
Кроме того, технология может использоваться для защиты конфиденциальных документов, обеспечивая их безопасность. Этот шаг является важной частью борьбы с дезинформацией и соответствует целям Национальной стратегии развития искусственного интеллекта в России до 2030 года.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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