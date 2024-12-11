В России разработана технология для маркировки контента, созданного ИИ

По словам академика Арутюна Аветисяна, директора ИСП РАН, на данный момент в мире нет инструментов, которые бы автоматически определяли признаки ИИ-сгенерированного контента. Водяные знаки, внедряемые в файлы, помогут пользователям распознавать фейковую информацию и избежать угроз, связанных с распространением ложных данных.

Кроме того, технология может использоваться для защиты конфиденциальных документов, обеспечивая их безопасность. Этот шаг является важной частью борьбы с дезинформацией и соответствует целям Национальной стратегии развития искусственного интеллекта в России до 2030 года.