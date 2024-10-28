В России разработаны безметалловые красители для солнечных батарей

Солнечные элементы изготовлены с использованием новых красителей в качестве сенсибилизаторов, что позволяет значительно снизить стоимость их производства — вдвое по сравнению с кремниевыми батареями. Эти элементы состоят из двух электродов и йодсодержащего электролита, что делает их более доступными и простыми в изготовлении.

Хотя за границей сенсибилизированные солнечные батареи уже активно используются, в России их производство пока не налажено. Коллектив учёных из НИУ МИЭТ, Института органического синтеза (ИОС) УрО РАН и Института общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова (ИОНХ) РАН разработал новые органические красители, которые были протестированы в прототипах солнечных батарей.

Разработанные батареи отличаются низкой стоимостью, эффективностью при слабом свете и разнообразием цветовых решений. Ученые уже планируют расширить возможности применения этих технологий для создания витражей, генерирующих электричество.