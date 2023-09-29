В России разработаны полностью отечественные фотомодули на кристалле

При создании фотоприемников нам удалось добиться актуальных фотоэлектрических характеристик на уровне зарубежных аналогов, используя только российские компоненты. Найденные технические решения будут использоваться при модернизации существующих и разработке новых видеосистем военного и гражданского назначения. В частности, до конца 2023 года НПП «Пульсар» планирует представить на основе этих модулей миниатюрную камеру для технического зрени.