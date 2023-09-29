В России разработаны полностью отечественные фотомодули на кристалле

В России разработаны полностью отечественные фотомодули на кристаллеОни способны формировать цветное и черно-белое изображение
Холдинг «Росэлектроника», который входит в Госкорпорацию Ростех, разработал полностью отечественные матричные фотомодули. За их основу были взяты кристаллы кремния, пишет Госкорпорацию Ростех.
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Они могут «видят» в любое время суток, также способны формировать цветное и черно-белое изображение. Устройство можно применять в системах видеомониторинга и сканирования, также для наведения высокоточного оружия.
При создании фотоприемников нам удалось добиться актуальных фотоэлектрических характеристик на уровне зарубежных аналогов, используя только российские компоненты. Найденные технические решения будут использоваться при модернизации существующих и разработке новых видеосистем военного и гражданского назначения. В частности, до конца 2023 года НПП «Пульсар» планирует представить на основе этих модулей миниатюрную камеру для технического зрени.
Фотомодуль представляет из себя кристалл , на котором расположена матрица с фоточувствительными элементами, генератором сигнала, который управляется через интерфейс передачи данных, и 10-разрядным аналого-цифровым преобразователем. также на матрицу нанесен RGB-фильтр Байера для получения цветного изображения с разрешением 1280х1024 пикселя, что дает высокое качество.