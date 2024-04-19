В России разработают 3D-принтера для крупных деталей стартует

По словам генерального директора «Техноспарка» Олега Лысака, в ближайшем будущем российскому машиностроению потребуется множество таких принтеров, а их приобретение за рубежом сопряжено с большими рисками. Создание отечественного 3D-принтера позволит промышленности использовать технологии печати из титановых и других сплавов без зависимости от зарубежных поставщиков.

Планируется выпуск двух моделей принтера с разным числом лазеров и мощностью. Они будут способны печатать детали из различных материалов, включая титановые, хром-никелевые, кобальт-хромовые сплавы, алюминий и нержавеющую сталь. Первый принтер планируется изготовить к концу 2024 года, а начало его тестирования запланировано на начало 2025 года, отметили в пресс-службе.