В России разработают аналог лекарства от спинальной мышечной атрофии

Опубликовано 15 мая 2024, 21:47
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В России разработают аналог лекарства от спинальной мышечной атрофииВ 2025 году
Директор Центра трансляционной медицины Университета «Сириус» Роман Иванов во время саммита «Сириус.Биотех» сообщил, что на базе Инновационного научно-технологического центра «Сириус» в 2025 году начнется производство отечественного аналога препарата рисдиплам для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).
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Препарат Risdiplam, необходимый для лечения СМА, будет производиться на площадке компании-резидента ИНТЦ «Сириус». Это будет первая субстанция, полностью произведенная в России, отметил Иванов.
Сейчас строится производственная аптека и участок производства химических субстанций. Многие лекарственные препараты требуют производства в небольших объемах, что несовместимо с масштабами больших промышленных предприятий. На маленьких производственных участках будут производиться субстанции для готовки орфанных препаратов для конкретных больных, добавил Роман Иванов.