В России разработают аналог лекарства от спинальной мышечной атрофии

Препарат Risdiplam, необходимый для лечения СМА, будет производиться на площадке компании-резидента ИНТЦ «Сириус». Это будет первая субстанция, полностью произведенная в России, отметил Иванов.

Сейчас строится производственная аптека и участок производства химических субстанций. Многие лекарственные препараты требуют производства в небольших объемах, что несовместимо с масштабами больших промышленных предприятий. На маленьких производственных участках будут производиться субстанции для готовки орфанных препаратов для конкретных больных, добавил Роман Иванов.