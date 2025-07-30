В России разработают цифровую помощь туристам за границей

По его словам, новые сервисы позволят туристам быстро связаться с местными экстренными службами, консульством РФ, подать заявление о краже или утере документов, а также хранить их копии в облаке. Параллельно упрощается взаимодействие с консульствами — ускорятся процедуры оформления временных документов, появится круглосуточная горячая линия поддержки.

Кривоносов отметил, что туроператоров обяжут лучше информировать клиентов о действиях при потере документов и предлагать страховку имущества. Это должно снизить риски для российских путешественников.