В России разработают ДНК-метод ранней диагностики аллергии на пыльцу

Проект особенно важен для Краснодарского края, где в некоторых районах от аллергии страдает до 45 процентов населения. Планируется создать программу для ДНК-анализа предрасположенности к заболеванию. Это даст возможность диагностировать аллергию на ранней стадии и лечить ее с учетом индивидуального генотипа. Такой персонализированный подход должен повысить эффективность терапии, отметил Павлюченко.

Над проектом работает междисциплинарная команда, включающая ученых, студентов и школьников. Исследование поддержано Кубанским научным фондом в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».