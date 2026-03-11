В России разработают дроны для доставки грузов и сельского хозяйства

Один из прототипов представляет собой грузоподъемный беспилотник, рассчитанный на перевозку до 10 кг. В дальнейшем его планируют адаптировать для разных задач и различных типов полезной нагрузки, отметили в пресс-службе.

По словам кандидата технических наук, директора центра инженерных разработок СКФУ Константина Костенко, разрабатываемый агродрон сможет вносить агрохимикаты на малых высотах и обеспечивать равномерное распыление. Также предусмотрены функции мониторинга состояния почвы, анализа влажности и всхожести, а также выявления болезней растений и вредителей.