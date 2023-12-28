В России разработают единую цифровую платформу для нефтегазовой отрасли

Консорциум, включающий Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, НГУ и компанию «ННТЦ», сформирован в декабре текущего года для воплощения этого проекта. Целью инициативы является обеспечение единства подхода к решению задач, связанных с поиском, оценкой запасов и разработкой месторождений.

Планируется создание унифицированной платформы, позволяющей специалистам взаимодействовать и передавать данные без проблем на разных этапах работы с месторождениями. Это усовершенствует процесс разведки и добычи, упростит взаимодействие между специалистами и повысит эффективность работ в нефтегазовой отрасли.