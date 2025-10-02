В России разработают единую систему управления наукой

Новая система призвана синхронизировать государственную научно-техническую, технологическую и промышленную политику. Она установит единые процедуры подачи заявок и управления финансированием научных исследований и опытно-конструкторских разработок.

Координацией работы займутся несколько министерств совместно с Российской академией наук. В перечень вошли Минобрнауки, Минэкономразвития, Минпромторг, Минздрав и Минфин. Им поручено представить свои предложения в правительство до 23 марта 2026 года.

Отдельным заданием станет формирование мероприятий для достижения национальной цели — увеличения внутренних затрат на исследования и разработки до 2% ВВП к 2030 году. Также ведомства подготовят дорожную карту по развитию единой государственной информационной системы учета научных работ гражданского назначения.