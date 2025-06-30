В России разработают экологичное судно «Метеор» на подводных крыльях

Основным отличием новой модели станет гибридная силовая установка. Такое решение обеспечит снижение шума, экономию топлива и соответствие современным экологическим требованиям. При этом средняя скорость судна составит около 65 км/ч. отметили в пресс-службе.

«Метеор Эко» рассчитан на перевозку 120 пассажиров. Конструкторы отмечают, что корпус судна будет несколько отличаться от предыдущих моделей этого проекта. В настоящее время идут работы по подтверждению заявленных технических характеристик.