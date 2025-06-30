В России разработают экологичное судно «Метеор» на подводных крыльях

Опубликовано 30 июня 2025, 23:161 мин.
В России разработают экологичное судно «Метеор» на подводных крыльяхГибридная силовая установка и 120 пассажиров
Кингисеппский машиностроительный завод совместно с ЦКБ по судам на подводных крыльях приступил к созданию нового пассажирского судна «Метеор Эко». Как сообщили в пресс-службе предприятия, первый корпус планируют заложить в 2025 году, а уже в 2026 судно должно выйти в навигацию.
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Основным отличием новой модели станет гибридная силовая установка. Такое решение обеспечит снижение шума, экономию топлива и соответствие современным экологическим требованиям. При этом средняя скорость судна составит около 65 км/ч. отметили в пресс-службе.
«Метеор Эко» рассчитан на перевозку 120 пассажиров. Конструкторы отмечают, что корпус судна будет несколько отличаться от предыдущих моделей этого проекта. В настоящее время идут работы по подтверждению заявленных технических характеристик.