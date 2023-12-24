В России разработают экологичную систему "умного дома"Использующей электрические провода
В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что инженеры вуза занимаются разработкой системы "умного дома", использующей электрические провода для передачи команд. Эта экологически безопасная технология обещает быть более надежной и безопасной в сравнении с Wi-Fi, пишет Наука.рф.
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По словам руководителя проекта, Василия Егорова, система позволит управлять различными электроприборами через мобильное приложение. С помощью одного нажатия кнопки пользователь сможет активировать реле и включить необходимые устройства в доме, а также контролировать потребление энергии и температуру в комнате.
Инженеры предвидят применение системы в садоводческих товариществах и на дачных участках. Она позволит управлять отоплением, поливом, вентиляцией, а также обеспечит функции охраны, регистрируя проникновения и возможные утечки. Планируется также интеграция в городскую инфраструктуру для управления уличным освещением.