В России разработают гибридные подводные аппараты

По словам директора института Александра Коноплина, новые аппараты оснащены гидроакустической связью и системами диалогового управления, что позволяет им автономно выполнять сложные задачи на глубине.

Институт активно ведет разработку гибридных подводных аппаратов, объединяющих телеуправляемые и автономные функции. Они используют низкоскоростной гидроакустический канал связи для передачи данных и инструкций оператору, что повышает эффективность работы в условиях океанских глубин, отметил Коноплин.

Одной из ключевых особенностей новых аппаратов является возможность использования буксируемых буй-ретрансляторов, что устраняет необходимость в тяжелых лебедках и позволяет интегрировать их в комплексные экспедиции с другим оборудованием для океанологических исследований.