В России
Опубликовано 02 июля 2024, 15:52
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В России разработают гибридные подводные аппараты

Для морских исследований
Сотрудники Института проблем морских технологий имени академика М. Д. Агеева ДВО РАН разрабатывают уникальные гибридные необитаемые глубоководные аппараты, которые обеспечивают сочетание различных функций для эффективных морских исследований.
В России разработают гибридные подводные аппараты

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По словам директора института Александра Коноплина, новые аппараты оснащены гидроакустической связью и системами диалогового управления, что позволяет им автономно выполнять сложные задачи на глубине.

Институт активно ведет разработку гибридных подводных аппаратов, объединяющих телеуправляемые и автономные функции. Они используют низкоскоростной гидроакустический канал связи для передачи данных и инструкций оператору, что повышает эффективность работы в условиях океанских глубин, отметил Коноплин.

Одной из ключевых особенностей новых аппаратов является возможность использования буксируемых буй-ретрансляторов, что устраняет необходимость в тяжелых лебедках и позволяет интегрировать их в комплексные экспедиции с другим оборудованием для океанологических исследований.