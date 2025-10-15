В России разработают государственную систему борьбы с кибермошенниками

По словам члена комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова, разрабатываемая система не имеет аналогов в мире. Она объединит различные ведомства для эффективного противодействия преступным схемам. Особое внимание уделяется защите от дистанционного мошенничества, масштабы которого значительно выросли в последние годы.

Машаров подчеркнул необходимость четкого определения перечня информации, которая будет обрабатываться в системе. Это поможет избежать неверного толкования ее функций. Также предлагается установить закрытый список федеральных органов власти, участвующих в работе системы.

Разрабатываемая ГИС будет содержать обширные данные о преступных группах, занимающихся дистанционным мошенничеством, отметила Машаров.