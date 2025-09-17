В России разработают ИИ-ассистента для учёных

Проект реализуется как часть развития цифровой платформы для научного сообщества. Платформа объединяет данные исследований, экспертов РАН и бизнес-заказы. В перспективе планируется создание специализированных госуслуг для учёных с упрощёнными интерфейсами.

Параллельно в сфере образования продолжается цифровизация. В текущем году уже запущено 12 из 18 запланированных сервисов. Особых успехов достигли в автоматизации приёмных кампаний: время подачи заявления в вуз сократилось до 50 секунд. В 2025 году через портал госуслуг подано более 1,2 миллиона заявлений.