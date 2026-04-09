В России разработают ИИ-помощника для космонавтов

На первом этапе планируется освоить базовые функции голосового помощника. В перспективе космонавты смогут управлять научной аппаратурой голосом, не отвлекаясь от основной работы. Особенно ценным это может стать в экстренных ситуациях. Например, если член экипажа отдалится от станции, робот-ассистент по голосовой команде сможет вернуть его обратно.

По словам Бабкина, задача кажется смелой, но при достижении необходимого уровня надежности такой помощник станет серьезным шагом вперед. Искусственный интеллект также возьмет на себя рутинные операции, освободив космонавтам время для более творческих задач.