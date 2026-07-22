В России
Опубликовано 22 июля 2026, 12:00
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В России разработают ИИ-систему для контроля диабета у женщин

Прототип уже готов к дальнейшей доработке
В пресс-службе Сеченовского университета сообщили, что молодые ученые вуза работают над системой на основе искусственного интеллекта (ИИ). Она должна повысить точность контроля уровня глюкозы у женщин с сахарным диабетом. Уже создан первичный прототип с пользовательским интерфейсом для ввода и визуализации данных, пишет ТАСС.
В России разработают ИИ-систему для контроля диабета у женщин

© Ferra.ru

Над проектом также работают специалисты из МГТУ имени Н. Э. Баумана, Московского технического университета связи и информатики и Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.

Новая разработка объединяет сведения непрерывного мониторинга глюкозы, информацию о гормональном цикле, проводимой терапии и образе жизни пациентки. Такой подход позволит выявлять индивидуальные закономерности изменения гликемии и сделать лечение более персонализированным.

По данным ученых, существующие цифровые решения обычно опираются на усредненную модель пациента и не учитывают особенности женской физиологии. Например, в лютеиновую фазу цикла при сахарном диабете 1 типа могут повышаться уровень глюкозы и потребность в инсулине.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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