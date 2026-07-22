В России разработают ИИ-систему для контроля диабета у женщин

Над проектом также работают специалисты из МГТУ имени Н. Э. Баумана, Московского технического университета связи и информатики и Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.

Новая разработка объединяет сведения непрерывного мониторинга глюкозы, информацию о гормональном цикле, проводимой терапии и образе жизни пациентки. Такой подход позволит выявлять индивидуальные закономерности изменения гликемии и сделать лечение более персонализированным.

По данным ученых, существующие цифровые решения обычно опираются на усредненную модель пациента и не учитывают особенности женской физиологии. Например, в лютеиновую фазу цикла при сахарном диабете 1 типа могут повышаться уровень глюкозы и потребность в инсулине.