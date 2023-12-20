В России разработают инсулин длительного действия

В пресс-службе добавили, что в России еще не зарегистрирован ни один подобный препарат с такой продолжительностью действия. Компания уже завершила доклинические исследования и раннюю разработку препарата, собрав все необходимые данные для перехода к первому этапу исследований на людях.

Генеральный директор «Герофарм» Петр Родионов выразил надежды, что в первом квартале 2024 года начнутся клинические исследования.

Это станет значимым событием, представляя собой первый в России оригинальный инсулин с недельным профилем действия, отметил Родионов.