В России разработают инсулин длительного действия

В России разработают инсулин длительного действияСейчас собраны необходимые документы
В пресс-службе Фармацевтической компании «Герофарм» сообщили, что компания вышла на стадию разработки инсулина сверхдлительного действия и до конца 2023 года подаст документы на клинические исследования. Этот инновационный базальный инсулин позволит пациентам использовать его всего один раз в неделю, отметили в компании, пишет ТАСС.
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В пресс-службе добавили, что в России еще не зарегистрирован ни один подобный препарат с такой продолжительностью действия. Компания уже завершила доклинические исследования и раннюю разработку препарата, собрав все необходимые данные для перехода к первому этапу исследований на людях.
Генеральный директор «Герофарм» Петр Родионов выразил надежды, что в первом квартале 2024 года начнутся клинические исследования.
Это станет значимым событием, представляя собой первый в России оригинальный инсулин с недельным профилем действия, отметил Родионов.