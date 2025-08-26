В России разработают методику «безопасного разрушения» самолётов

Суть методики заключается в предварительном расчёте поведения конструкции при сверхнормативных нагрузках. Инженеры сравнивают её с предохранителем в электрической цепи: специальные элементы конструкции должны подламываться в определённых местах, позволяя агрегатам отделиться без повреждения жизненно важных систем самолёта.

Особое внимание уделяется узлам навески шасси и двигателей — элементам, которые непосредственно контактируют с взлётно-посадочной полосой при нештатных посадках. Контролируемое разрушение этих узлов может минимизировать риски для пассажиров и экипажа.

Разработка отличается высокой точностью расчётов, что позволяет учитывать множество факторов, влияющих на поведение конструкции. Для выполнения сложных вычислений используется суперкомпьютер МАИ мощностью 380 терафлопс.