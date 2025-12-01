В России разработают методику оценки очистки воздуха растениями

Опубликовано 01 декабря 2025, 22:471 мин.
В России разработают методику оценки очистки воздуха растениямиУченые измерят влияние зеленых насаждений на экологию
Научный центр Минприроды «ВНИИ Экология» начал разработку методики расчета снижения загрязнения воздуха с помощью зеленых насаждений. Как сообщил заместитель директора центра Вадим Петров, задача заключается в научном подтверждении экологического эффекта городских зеленых зон.
© Ferra.ru
Методика будет учитывать влияние площади, видового состава и планировочной структуры растений на концентрацию загрязняющих веществ в атмосфере. Разработка позволит не только измерять, но и прогнозировать улучшение качества воздуха при внедрении природоподобных решений.
В основу лягут экспериментальные измерения в разные сезоны, моделирование процессов рассеивания загрязнений и методы биоиндикации. Подход интегрирует пылеулавливающие и газопоглощающие свойства растений в системы городского экологического мониторинга.
Работа ведется в рамках федерального проекта «Чистый воздух» и задач Десятилетия ООН по восстановлению экосистем.