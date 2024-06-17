В России разработают миссии наноспутников для предсказания ураганов в океане

Программа школы включает курс лекций от ведущих ученых и практические занятия. Участники будут работать над проектами по использованию наноспутников для отслеживания возникновения ураганов и других стихийных бедствий, угрожающих морским судам. Также предусмотрена разработка фемтоспутников для изучения плотности верхних слоев атмосферы Земли, отметили в пресс-службе.

Команды студентов представят свои проекты наноспутников перед комиссией экспертов, демонстрируя свои разработки и исследования. Этот опыт поможет студентам применить теоретические знания на практике и внести вклад в будущее космических исследований.