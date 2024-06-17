В России разработают миссии наноспутников для предсказания ураганов в океане

Опубликовано 17 июня 2024, 14:37
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В России разработают миссии наноспутников для предсказания ураганов в океанеСтуденты из семи стран будут участвовать в проекте
В пресс-службе Самарского университета имени Королева сообщили, что в вузе стартовала XVIII Международная летняя космическая школа, где студенты из семи стран разработают миссии наноспутников для предсказания ураганов в океане и отправки фемтоспутников в верхние слои атмосферы. В этом году в школе участвуют 19 студентов, включая команду из Мьянмы.
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Программа школы включает курс лекций от ведущих ученых и практические занятия. Участники будут работать над проектами по использованию наноспутников для отслеживания возникновения ураганов и других стихийных бедствий, угрожающих морским судам. Также предусмотрена разработка фемтоспутников для изучения плотности верхних слоев атмосферы Земли, отметили в пресс-службе.
Команды студентов представят свои проекты наноспутников перед комиссией экспертов, демонстрируя свои разработки и исследования. Этот опыт поможет студентам применить теоретические знания на практике и внести вклад в будущее космических исследований.