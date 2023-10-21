В России разработают нейросеть для безопасности дорожного движения у школ

Нейросеть позволит в режиме реального времени приоритизировать задачи по обеспечению безопасности дорожного движения. Ее основой станут математические модели и алгоритмы на основе открытых данных, которые были использованы для проведения исследований по безопасности дорожного движения возле школ в крупнейших городах России. В случаях планирования новых территорий результаты работы нейросети позволят избегать правонарушений, жертв и даже достигать высокой энергоэффективности в городах.