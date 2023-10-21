В России разработают нейросеть для безопасности дорожного движения у школ

В России разработают нейросеть для безопасности дорожного движения у школНа математических моделях
В пресс-службе Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) рассказали, что ученые вуза начали разрабатывать нейросеть, предназначенную для планирования безопасного дорожного движения возле школ, пишет ТАСС.
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Эта разработка будет базироваться на математических моделях и алгоритмах, использующих открытые данные, собранные в результате исследований безопасности дорожного движения возле школ в крупнейших городах России.
Нейросеть позволит в режиме реального времени приоритизировать задачи по обеспечению безопасности дорожного движения. Ее основой станут математические модели и алгоритмы на основе открытых данных, которые были использованы для проведения исследований по безопасности дорожного движения возле школ в крупнейших городах России. В случаях планирования новых территорий результаты работы нейросети позволят избегать правонарушений, жертв и даже достигать высокой энергоэффективности в городах.
Применение пространственных данных также позволило ученым прогнозировать потребности в планировании новых городских территорий, включая аспекты экономического и бюджетного планирования. Обработка высокоинтенсивных данных о движении в пространстве и времени становится ключевым фактором развития будущих территорий.