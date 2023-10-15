В России разработают новый легкий самолет на замену Ан-26 и Ан-72

По данным источника, предполагается, что будет произведена модификация проекта самолета Ил-112В. Новый самолет будет иметь маркировку — Ил-212.

Ил-212 будет иметь турбореактивные двигатели ПД-8 вместо турбовинтовых ТВ-117С. Двигатели будут размещены над крылом, как у Ан-72, что даст возможность эксплуатации на неподготовленных полосах и грунтовых аэродромах.

Согласно источнику, новый самолет Ил-212 сохранит бортовое оборудование, авионику и фюзеляж от своего предшественника, что облегчит переход на новую модель. Однако изменения будут в моторном отсеке, крыле, шасси и системах топливоподачи и гидравлики.