В России разработают новый легкий самолет на замену Ан-26 и Ан-72

В России разработают новый легкий самолет на замену Ан-26 и Ан-72Новый самолет Ил-212
В российских Вооруженных силах готовится создание нового легкого военно-транспортного самолета, который заменит устаревшие Ан-26 и Ан-72, пишет РИА Новости ссылаясь на информированный источник.
По данным источника, предполагается, что будет произведена модификация проекта самолета Ил-112В. Новый самолет будет иметь маркировку — Ил-212.
Ил-212 будет иметь турбореактивные двигатели ПД-8 вместо турбовинтовых ТВ-117С. Двигатели будут размещены над крылом, как у Ан-72, что даст возможность эксплуатации на неподготовленных полосах и грунтовых аэродромах.
Согласно источнику, новый самолет Ил-212 сохранит бортовое оборудование, авионику и фюзеляж от своего предшественника, что облегчит переход на новую модель. Однако изменения будут в моторном отсеке, крыле, шасси и системах топливоподачи и гидравлики.