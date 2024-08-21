В России разработают ПО для металлургической промышленности

Согласно соглашению, якорные заказчики обязуются разрабатывать ПО за собственные средства или государственные гранты, а также подготовить план его использования. Созаказчики будут участвовать в проекте, внося свои требования, давая экспертные заключения и тестируя готовые решения, добавили в пресс-службе.

В настоящее время портфель ИЦК «Металлургия» включает 12 значимых проектов с объемом инвестиций 9,3 млрд рублей. В их числе системы управления производственными процессами, планирования, моделирования и диспетчеризации. Запуск большинства из них ожидается в 2025—2026 годах.

Генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев отметил, что металлурги стали первыми в промышленности, кто согласовал такой документ, который может стать примером для других отраслей.