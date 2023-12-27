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В России
22:59, 27 декабря 2023
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В России разработают ПО для высокофункционального протеза руки

Был получен грант

В пресс-службе Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого сообщили, что компания «Техбионик», являющаяся резидентом Инновационно-технологического центра «Валдай», приступает к разработке программного обеспечения (ПО) для управления высокофункциональным протезом руки, предназначенным для тяжелых условий эксплуатации.

В России разработают ПО для высокофункционального протеза руки

© Ferra.ru

Протез разрабатывается с учетом особых условий эксплуатации, включая использование военными специалистами. Программное обеспечение будет адаптировано для работы протеза в различных нагрузочных сценариях, например во время бега.

Финансирование на разработку предоставлено через грантовый конкурс «Новгородский центр развития инноваций и промышленности» в размере 500 тысяч рублей.

Модульные бионические протезы рук, разрабатываемые компанией «Техбионик», предназначены для реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья и обладают инновационной конструкцией, позволяющей протезировать людей разного возраста с различными случаями ампутаций верхних конечностей.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#Россия
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#технологии
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#ПО
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#разработка
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