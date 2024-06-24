В России разработают приложение для управления проектами на ОС «РОСА Мобайл»

Приложение будет включать многомодульную среду для проектного управления, ориентированную на использование в различных отраслях, от образования до медицины. Тестирование функционала подтвердило его полную совместимость с текущими и будущими возможностями операционной системы «РОСА Мобайл».

Разработка приложения стала возможной благодаря долгосрочному партнерству компаний, уже успешно сотрудничающих в рамках других проектов, включая создание самой ОС «РОСА Мобайл», пишет CNews.

Новое решение позволит пользователям «Р-Фона» эффективно управлять проектами и обмениваться информацией, используя современные стандарты управления и защищенные коммуникации.