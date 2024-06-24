Опубликовано 24 июня 2024, 16:47
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В России разработают приложение для управления проектами на ОС «РОСА Мобайл»Оно может быть использовано в разных отраслях
Компания «Диджитал Маркетс» анонсировала выпуск приложения «Дистанционный офис. Облако» для российского смартфона «Р-Фон», работающего на операционной системе «РОСА Мобайл». Это решение, разработанное в сотрудничестве с НТЦ ИТ РОСА, станет первым полноценным российским инструментом для управления проектами и коммуникациями на корпоративных мобильных устройствах.
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Приложение будет включать многомодульную среду для проектного управления, ориентированную на использование в различных отраслях, от образования до медицины. Тестирование функционала подтвердило его полную совместимость с текущими и будущими возможностями операционной системы «РОСА Мобайл».
Разработка приложения стала возможной благодаря долгосрочному партнерству компаний, уже успешно сотрудничающих в рамках других проектов, включая создание самой ОС «РОСА Мобайл», пишет CNews.
Новое решение позволит пользователям «Р-Фона» эффективно управлять проектами и обмениваться информацией, используя современные стандарты управления и защищенные коммуникации.