В России разработают протезы кистей с передачей ощущений в мозг

Опубликовано 17 июня 2026, 15:591 мин.
В России разработают протезы кистей с передачей ощущений в мозгУстройства возвращают чувствительность
В Федеральном центре мозга и нейротехнологий ФМБА России ведется работа над протезами кистей нового типа. Как сообщил врио генерального директора СКФНКЦ ФМБА России Андрей Войтик, проект получил грантовую поддержку и сейчас находится на этапе разработки и адаптации технологии, пишет ТАСС.
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Особенность решения заключается в возвращении пользователю чувствительности и осязания. Для этого в предплечье устанавливается специальный механизм, от которого электроды передают сигналы в головной мозг.
По словам Андрея Войтика, такая система позволяет воспринимать характеристики удерживаемых предметов. Пользователь сможет определять их объем и вес, а также ощущать взаимодействие с объектами через протезированную кисть. Разработка проходит этап отработки технологии.