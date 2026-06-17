В России разработают протезы кистей с передачей ощущений в мозг

Особенность решения заключается в возвращении пользователю чувствительности и осязания. Для этого в предплечье устанавливается специальный механизм, от которого электроды передают сигналы в головной мозг.

По словам Андрея Войтика, такая система позволяет воспринимать характеристики удерживаемых предметов. Пользователь сможет определять их объем и вес, а также ощущать взаимодействие с объектами через протезированную кисть. Разработка проходит этап отработки технологии.