В России разработают протокол по киберпреступности

Конвенция, одобренная Генассамблеей ООН, станет основой для сотрудничества правоохранительных органов разных стран в противодействии преступлениям в цифровом пространстве. Россия настаивала на включении в документ положений о борьбе с терроризмом и экстремизмом, но столкнулась с сопротивлением западных государств.

Дополнительный протокол призван расширить мандат конвенции. Москва рассчитывает на поддержку мусульманских стран, для которых актуальны вопросы кибербезопасности и защиты от радикального контента.

После ратификации конвенции страны-участницы получат инструменты для совместного расследования киберинцидентов.