В России разработают протокол по киберпреступности

Опубликовано 15 мая 2025, 19:171 мин.
В России разработают протокол по киберпреступностиДокумент расширит борьбу с терроризмом и экстремизмом онлайн
Россия планирует разработать дополнительный протокол к международной конвенции по борьбе с киберпреступностью после ее подписания в октябре в Ханое. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в области ИБ Артур Люкманов на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».
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Конвенция, одобренная Генассамблеей ООН, станет основой для сотрудничества правоохранительных органов разных стран в противодействии преступлениям в цифровом пространстве. Россия настаивала на включении в документ положений о борьбе с терроризмом и экстремизмом, но столкнулась с сопротивлением западных государств.
Дополнительный протокол призван расширить мандат конвенции. Москва рассчитывает на поддержку мусульманских стран, для которых актуальны вопросы кибербезопасности и защиты от радикального контента.
После ратификации конвенции страны-участницы получат инструменты для совместного расследования киберинцидентов.