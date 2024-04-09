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В России
Опубликовано 09 апреля 2024, 21:59
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В России разработают рацион питания для полетов к Луне

Пройдет испытание
Научно-исследовательский институт пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии примет участие в испытаниях базового рациона питания для экипажей перспективного транспортного корабля нового поколения. Главный конструктор института Виктор Добровольский сообщил о планах на второй конференции «Питание в Космосе: наука, инновации, перспективы».
В России разработают рацион питания для полетов к Луне

© Ferra.ru

Рацион предназначен для четырех членов экипажа и рассчитан на девять суток. Он включает в себя продукты с повышенным содержанием пищевых волокон и радиопротекторных компонентов, необходимых для полетов к Луне. Испытания будут проводиться с имитацией космического излучения и составов газовой среды корабля, отметил Добровольский.

По результатам испытаний будет скорректирован базовый рацион питания, а также разработана соответствующая конструкторская документация. Планируется использовать этот рацион для различных вариантов автономных полетов по орбите Луны.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#космос
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#питание
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#еда
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#разработка