В России разработают рацион питания для полетов к Луне

Рацион предназначен для четырех членов экипажа и рассчитан на девять суток. Он включает в себя продукты с повышенным содержанием пищевых волокон и радиопротекторных компонентов, необходимых для полетов к Луне. Испытания будут проводиться с имитацией космического излучения и составов газовой среды корабля, отметил Добровольский.

По результатам испытаний будет скорректирован базовый рацион питания, а также разработана соответствующая конструкторская документация. Планируется использовать этот рацион для различных вариантов автономных полетов по орбите Луны.