В России разработают рацион питания для полетов к Луне

Опубликовано 09 апреля 2024, 21:59
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В России разработают рацион питания для полетов к ЛунеПройдет испытание
Научно-исследовательский институт пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии примет участие в испытаниях базового рациона питания для экипажей перспективного транспортного корабля нового поколения. Главный конструктор института Виктор Добровольский сообщил о планах на второй конференции «Питание в Космосе: наука, инновации, перспективы».
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Рацион предназначен для четырех членов экипажа и рассчитан на девять суток. Он включает в себя продукты с повышенным содержанием пищевых волокон и радиопротекторных компонентов, необходимых для полетов к Луне. Испытания будут проводиться с имитацией космического излучения и составов газовой среды корабля, отметил Добровольский.
По результатам испытаний будет скорректирован базовый рацион питания, а также разработана соответствующая конструкторская документация. Планируется использовать этот рацион для различных вариантов автономных полетов по орбите Луны.