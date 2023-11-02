В России разработают систему для сохранения минеральной воды на Кавказе

В России разработают систему для сохранения минеральной воды на КавказеОна предотвратить разрушение и истощение природного ресурса
Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разрабатывают систему, предназначенную для бережного и интеллектуального использования месторождений минеральной воды на Северном Кавказе. Это решение призвано предотвратить разрушение и истощение этого ценного природного ресурса, который находится под угрозой, пишет РИА Новости.
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Ранее Росприроднадзор подтвердил, что минеральные источники на Северном Кавказе подвергаются серьезной угрозе. Добыча минеральной воды проводится без должной координации и планирования, и верхние водные горизонты уже стали непригодными для питья.
Доцент кафедры систем управления и информационных технологий СКФУ Карина Мартиросян рассказала, что система будет предоставлять инструменты для бережного управления месторождениями минеральной воды. Она основанна на алгоритмах сетей Байеса и методах прогнозирования, эта система оценит объем воды, которая может быть безопасно извлечена из источника. Она также предоставит прогнозы вероятных отклонений в добыче от заранее заданных параметров.